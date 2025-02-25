Açık -6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Science Alert 25.02.2025 07:46

Güneş Sistemi'nin sınırlarında şaşırtıcı keşif: Oort Bulutu'nda spiral yapı bulundu

Bilim insanları, Samanyolu'nun çekim gücünün Oort Bulutu'nda spiral bir yapı oluşturduğunu keşfetti. Bu yapı Güneş Sistemi'nin erken dönemlerinden beri var ve gezegen sistemimizin evrimini anlamamıza yardımcı olabilir.

Güneş Sistemi'nin sınırlarında şaşırtıcı keşif: Oort Bulutu'nda spiral yapı bulundu

Güneş Sistemi’nin en uzak bölgeleri, hala birçok bilinmezle dolu. Ancak bilim insanları, Oort Bulutu'nda şimdiye kadar bilinmeyen bir spiral yapı keşfetti. Yeni bir bilgisayar simülasyonu, Samanyolu’nun kütle çekim etkisiyle Oort Bulutu’nun iç kısmında dev bir spiral oluştuğunu gösterdi.

ABD'deki Southwest Araştırma Enstitüsü’nden gökbilimci David Nesvorný liderliğindeki ekip tarafından yürütülen çalışma, The Astrophysical Journal dergisinde yayımlanmak üzere hazırlanıyor. Araştırmacılar, NASA’nın Pleiades Süper Bilgisayarı kullanarak Güneş Sistemi’nin 4,6 milyar yıllık evrimini simüle etti.

Oort Bulutu'nun biinmez yapısı ortaya çıkıyot

Oort Bulutu, Güneş Sistemi’nin en uzak bölgesi olarak biliniyor ve Güneş’ten 100.000 astronomik birim (AU) uzaklığa kadar uzanan buzlu kayaçlardan oluşuyor. Bilim insanları, uzun yıllardır Oort Bulutu’nun dış kısmının küresel bir yapı, iç kısmının ise toroidal (halka şeklinde) olduğunu düşünüyorlardı. Ancak yapılan yeni simülasyonlar, bu iç yapının aslında spiral şeklinde olduğunu ortaya koydu.

Çalışmaya göre, Samanyolu’nun kütle çekim kuvvetleri, Oort Bulutu’nun iç kısmında 15.000 AU çapında bir spiral yapı oluşturuyor. Bu yapı, Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde ortaya çıkmış ve günümüze kadar varlığını korumuş durumda. Elde edilen veriler, bu spiral formasyonun, geçiş yapan yıldızların neden olduğu yerçekimsel etkilerle açıklanamayacağını gösteriyor.

Gezegen sistemimizin geçmişine ışık tutabilir

Bilim insanları, bu yeni keşfin Oort Bulutu’nun oluşumu ve evrimi hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Oort Bulutu, Güneş Sistemi’ne uzun periyotlu kuyruklu yıldızlar gönderen bir bölge olarak biliniyor ve buradaki yapıların anlaşılması, gezegen sistemimizin geçmişine ışık tutabilir.

Ancak bu spiral yapının doğrudan gözlemlenmesi oldukça zor. Oort Bulutu, Güneş’ten çok uzakta yer aldığı için mevcut teleskoplarla görüntülenmesi mümkün değil. Yine de araştırmacılar, gelecekteki gözlemsel verilerin bu yapıyı doğrulayıp doğrulamayacağını görmek için çalışmalarına devam edecek.

Bu önemli keşif, Güneş Sistemi’nin oluşum sürecine dair bilinmeyenleri çözmek adına atılmış büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, ilerleyen yıllarda daha gelişmiş teknolojilerle Oort Bulutu’nun yapısını daha ayrıntılı şekilde incelemeyi umuyor.

ETİKETLER
ABD Araştırma
Sıradaki Haber
Soykırımcı Bakan Strock: Savaşı kazanmak, son rehinenin geri getirilmesinden daha önemli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:55
Kazaya sebep olup kaçmaya çalışan sürücü vatandaşlar tarafından durduruldu
07:48
6 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 74 gözaltı
07:43
Soykırımcı Bakan Strock: Savaşı kazanmak, son rehinenin geri getirilmesinden daha önemli
07:42
Siber güvenlik uzmanından uyarı: 1,8 milyar Gmail hesabını hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemi
06:59
Devrim niteliğinde kanser aşısı: 9 hastada tam iyileşme sağlandı
06:51
Mars'ta bir zamanlar okyanus ve kumsallar vardı
12 ilde eğitime "kar" molası
12 ilde eğitime "kar" molası
FOTO FOKUS
Kazaya sebep olup kaçmaya çalışan sürücü vatandaşlar tarafından durduruldu
Kazaya sebep olup kaçmaya çalışan sürücü vatandaşlar tarafından durduruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ