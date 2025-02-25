Soykırımcı Bakan Strock: Savaşı kazanmak, son rehinenin geri getirilmesinden daha önemli

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin üyesi olan Strock, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, "Savaşı kazanmak, son rehinenin geri getirilmesinden daha önemli." dedi.

Strock, "Gazze'de stratejik zafer elde etmek için bazı rehinelerden vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Bu, 10 yıl önce İsrail'de üzerinde uzlaşılmış bir konuydu." ifadelerini kullandı.

Strock, geçmişte muhalefet lideri Yair Lapid ve eski İç Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev'in, bir rehinenin serbest bırakılması karşılığında birden fazla mahkumun salıverilmesini engelleyen bir yasa tasarısı sunduğunu hatırlatarak, bugün benzer görüşlerin aşırıcı olarak değerlendirildiğini ancak bu anlayışın yeniden benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinlileri serbest bırakmaya devam etmeleri ve "zayıflık göstermelerinin" düşmanlarının İsrail'in karar alma yeteneği olmadığı sonucuna varmasına neden olacağını savunan Strock, Hamas'ı ortadan kaldırıp Filistinlilerin büyük çoğunluğunu Gazze'den çıkarmayı ve orayı kontrol altına almayı başarmaları durumunda, bunun tüm bölgeye güçlü bir mesaj olacağını belirtti.

Strock, daha önce de Hamas ile yapılan anlaşmaya karşı olduğunu açıklamış ve temmuz ayında partisiyle hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail anlaşmayı ihlal ederek Filistinli esirleri serbest bırakmadı

Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri salıvermesine rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.