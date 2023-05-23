Guam, Mawar Tayfunu'na hazırlanıyor

Guam Valisi Lou Leon Guerrero, adada yaşayan yaklaşık 171 bin kişiyi sakin kalmaya ve tayfuna hazırlıklı olmaya çağırdı.

Vali, "gerçek bir tehdit" olarak nitelediği Mawar Tayfunu'nun adayı direkt vurmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Guam'daki Ulusal Hava Durumu Servisi'nin baş meteoroloğu Patrick Doll, direkt hedefi olmamaları durumunda bile tayfunun çok yakınlarında etkili olacağını vurguladı.

"Kategori 4" olarak sınıflandırılan tayfunda, rüzgarın saatte 225 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu da 20 yılın en kuvvetli tayfunu olarak kayıtlara geçebilir.

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