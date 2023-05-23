Hafif Sağanak Yağışlı 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 23.05.2023 09:48

Guam, Mawar Tayfunu'na hazırlanıyor

Büyük Okyanus'un batısında ABD'ye bağlı ada Guam'ın, Mawar Tayfunu'nun direkt etkisi altında kalabileceği duyuruldu.

Guam, Mawar Tayfunu'na hazırlanıyor
[Fotograf: AP]

Guam Valisi Lou Leon Guerrero, adada yaşayan yaklaşık 171 bin kişiyi sakin kalmaya ve tayfuna hazırlıklı olmaya çağırdı.

Vali, "gerçek bir tehdit" olarak nitelediği Mawar Tayfunu'nun adayı direkt vurmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Guam'daki Ulusal Hava Durumu Servisi'nin baş meteoroloğu Patrick Doll, direkt hedefi olmamaları durumunda bile tayfunun çok yakınlarında etkili olacağını vurguladı.

"Kategori 4" olarak sınıflandırılan tayfunda, rüzgarın saatte 225 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu da 20 yılın en kuvvetli tayfunu olarak kayıtlara geçebilir.

Aşağıdaki görsele tıklayıp, tayfunu takip edebilirsiniz.

Guam, Mawar Tayfunu'na hazırlanıyor

ETİKETLER
Tayfun
Sıradaki Haber
Belçika'da futbolun başına ilk kez bir kadın geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı
10:42
Canlı bomba zannedilen kişi çoban çıktı
10:37
Brezilya’da kuş gribi alarmı
10:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerle buluşacak
10:29
Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
10:25
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte azaldı
Kolombiya'da askeri köpek eğitim merkezi
Kolombiya'da askeri köpek eğitim merkezi
FOTO FOKUS
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ