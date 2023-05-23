Beyaz Saray önündeki bariyere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı

Olay ABD'nin Başkenti Washington'da yaşandı.

Bir kamyonet sürücüsü, Beyaz Saray'ın hemen yanında bulunan Lafayette Meydanı'ndaki güvenlik bariyerlerine çarptı.

Güvenlik güçleri alarm konumuna geçti. ABD Başkanını korumakla görevli Gizli Servis parkı kapattı sürücüyü gözaltına aldı.

Washington polisi, bomba imha robotuyla araçta arama yaptı. Araçta herhangi bir patlayıcı madde ya da silaha rastlanmadı.

Kamyonette bir Nazi bayrağı bulunurken, şüphelinin kimliği ve neden böyle bir eyleme kalkıştığına ilişkin bilgi verilmedi.