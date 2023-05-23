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Dünya
AA 23.05.2023 08:41

Kolombiya ile İsrail arasındaki maçta Filistin bayrağı açan taraftar gözaltına alındı

Kolombiya ile İsrail arasında, FİFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası grup maçı esnasında tribünde Filistin bayrağı açan Kolombiyalı taraftar gözaltına alındı.

Kolombiya ile İsrail arasındaki maçta Filistin bayrağı açan taraftar gözaltına alındı
[Twitter / Palestine Online]

Kolombiyalı taraftarın "rakip taraftarı provoke etmek ve şiddeti teşvik" suçundan gözaltına alındığını belirtti.

Kolombiya ile İsrail arasında maç devam ederken, İsrail tribününe Filistin bayrağını gösteren Kolombiyalı taraftar ile ona karşılık veren İsrailliler arasında gerginlik yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, iki taraf arasında tartışmanın yaşandığı görüldü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından maçın görüntülerini paylaşarak, "Kolombiya için Filistin bayrağı açmak yasak değil" ifadesini kullandı.

Arjantin'in La Plata kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan grup maçında Kolombiya, İsrail'e 2-1 üstünlük sağladı.

20 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen FİFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na 24 ülke katılıyor.

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