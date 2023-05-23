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Dünya
BBC 23.05.2023 07:01

Ördeklerin yoldan geçmesine yardım ederken hayatını kaybetti

Yerel polis, bir arabanın çarpması sonucu ölen Californialı bir adamın, çarpışmadan birkaç dakika önce bir ördek ailesinin karşıdan karşıya geçmesine yardım ederken görüldüğünü söyledi.

Ördeklerin yoldan geçmesine yardım ederken hayatını kaybetti

Şeir polisinden yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Casey Rivara Sacramento'nun yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Rocklin'de bir ördek ailesinin karşıya geçmeye çalıştığını gördü.

Aracından inen Rivara genç bir sürücü tarafından sürülen aracın altında kaldı.

Rocklin Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "Adamın kavşakta bulunan bazı ördek yavrularına yardım etmeye çalıştığı bildirildi. Adam kavşaktayken, genç bir sürücü Stanford Ranch Bulvarı'nda doğuya doğru gidiyordu. Bu genç sürücü, yoldaki yayaya çarptı" dedi.

Summer Peterson adlı bir tanık, yerel bir CBS News kuruluşuna çocuklarının Perşembe gecesi yerel saatle 20:15 civarında meydana gelen çarpışmaya tanık olduğunu söyledi.

İnsanlar çarpışma mahalline çiçek buketleri ve lastik ördekler bıraktı.

Rocklin Polis Departmanı, herhangi bir tutuklama yapılmadığını ve olayın hala soruşturma altında olduğunu söyledi.

Rocklin Polis Yüzbaşısı Scott Horrillo, NBC News'e verdiği demeçte, genç sürücünün cezai suçlamalarla karşılaşmasının pek olası olmadığını söyledi.

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