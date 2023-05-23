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Dünya
AA 23.05.2023 06:45

ABD'de ayrımcılık raporu: Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleri yüzde 46 arttı

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi New Jersey Ofisi (CAIR-NJ) tarafından hazırlanana raporda, 2022’de eyalette "ayrımcılık" şikayetlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 arttığı belirtildi.

ABD'de ayrımcılık raporu: Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleri yüzde 46 arttı

CAIR-NJ'nin "Mahkemenin Ötesinde" adlı yıllık insan hakları raporu açıklandı.

52 Sayfalık raporda, eyalet genelinde 2021’de ayrımcılık üzerine yapılan 104 şikayet bulunurken, bunun 2022’de 152’ye yükseldiğine işaret edilerek, "ayrımcılık olayları"nda yüzde 46 artış olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, en büyük şikayet kategorisini yüzde 22,4 ile çalışma ortamındaki ayrımcılıklar oluştururken, bunu yüzde 18,4 ile istihdam ve müracaatlardaki ayrımcılıklar, yüzde 17,8 ile de okullardaki Müslüman öğrencilere yönelik zorbalık, Müslüman karşıtı müfredat ve öğretmen önyargılarının izlediği kaydedildi.

Raporun yazarı CAIR-NJ Operasyon Koordinatörü Dyaa Terpstra, 11 Eylül saldırılarından hemen sonra ülkede açık bir şekilde yapılan Müslüman karşıtlığının 20 yıl sonra daha yaygın olarak “örtülü önyargı” şekline dönüştüğünü belirtti.

Terpstra, "Bu nedenle Amerikalı Müslümanları güçlendirmek için tepkisel olmaktansa daha proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz. Mahkemelerde daha az vakit geçiriyor, toplumda program yapmaya, belediye ve eyalet düzeyinde hükümet yetkilileriyle ilişki kurmaya daha çok zaman harcıyoruz." ifadelerini paylaştı.

Başkentte bulunan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) merkezinin 11 Nisan’da açıkladığı insan hakları raporunda da, 2022'de ABD'deki Müslümanların şikayetlerinin 2021'e kıyasla ülke genelinde yüzde 23 azaldığı belirtilmişti.

“Ön yargının gölgesinde ilerleme” adlı CAIR raporunda, İslamofobi, ön yargı ve ayrımcılık üzerine ülke genelinde 2021’de 6 bin 720 şikayet olurken, 2022’de bu sayı 5 bin 156 şikayete düşerek yüzde 23 azalma olduğuna dikkat çekilmişti.

Aynı raporda, Müslüman karşıtlığı konusundaki şikayetlerin genelinde azalma olurken sadece eğitim alanındaki şikayetlerin ise yüzde 63 arttığına vurgu yapılmıştı.

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