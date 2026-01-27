Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.01.2026 10:04

Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD'li teknoloji şirketi Google, akıllı cihaz kullanıcılarını "bilgileri dışında dinlediği" iddiasıyla açılan toplu davayı sonuçlandırmak amacıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti

The Hill'in haberine göre, North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.

Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.

Google, uzun sürebilecek hukuki sürecin yol açacağı belirsizlik, risk ve maliyeti önlemek amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

ETİKETLER
Google ABD
Sıradaki Haber
Dijital devler mahkemede: "Bağımlılık" yapmadıklarını ilk defa savunacaklar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
MEB’den suça sürüklenen çocuklara yönelik rehberlik el kitabı
11:41
ABD’deki soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
11:39
TRT'nin 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeseli LGBTQ lobilerinin amaçlarını ele alıyor
11:36
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
11:31
Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma kararı
11:33
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: COP31 hedefi net bir yürüyüşün başlangıcıdır
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
FOTO FOKUS
Metrobüsün motorunda yangın
Metrobüsün motorunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ