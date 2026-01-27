Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti

The Hill'in haberine göre, North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.

Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.

Google, uzun sürebilecek hukuki sürecin yol açacağı belirsizlik, risk ve maliyeti önlemek amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.