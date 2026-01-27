Dijital devler mahkemede: "Bağımlılık" yapmadıklarını ilk defa savunacaklar

Yıllardır süren tartışmaların ardından, sosyal medya devleri nihayet mahkeme salonunda jüriyle yüzleşiyor. Salı günü Los Angeles’ta başlayan dava, teknoloji şirketlerinin platformlarını bilerek "bağımlılık yapıcı" tasarlayıp tasarlamadığını sorgulayacak ilk büyük hukuki sınav olma özelliğini taşıyor.

KGM rumuzuyla dava açan 19 yaşındaki genç ve annesi, TikTok, Meta ve YouTube’u hedef alıyor. İddiaya göre bu platformlar; bağımlılık yapıcı özellikleri bilerek oluşturdu, gençleri tanımadıkları yetişkinlerle eşleştirdi ve KGM'yi depresif içeriklere maruz bırakarak intihar düşüncelerine, vücut dismorfisine ve ağır psikolojik hasarlara sürükledi.

Çocuk güvenliği savunucuları, bu süreci 90’lı yıllardaki tütün endüstrisi davalarına benzetiyor. Davacılar, teknoloji devlerinin tıpkı sigara şirketleri gibi, ürünlerinin zararlarını bildikleri halde daha fazla kâr için gençleri "bağımlı" hale getirdiklerini savunuyor.

Şirketlerin savunması: "Güvenlik önceliğimiz"

Dava karşısında Meta ve YouTube, iddiaların "gerçek dışı" olduğunu savunuyor. Şirketler; ebeveyn denetim araçları, içerik kısıtlamaları ve yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemleri gibi güvenlik önlemlerine milyarlarca dolar yatırım yaptıklarını iddia ediyor. Teknoloji devleri ayrıca, platformların gençler için sadece eğlence değil, sosyal bağ kurma alanı sağladığını belirtiyor.

Birkaç hafta sürmesi beklenen bu davada, şirketlerin en üst düzey yöneticilerinin tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor. Bu davanın sonucu, benzer suçlamalarla bekleyen yaklaşık 1.500 diğer davanın da kaderini belirleyecek. Mahkemenin aleyhte bir karar vermesi durumunda, sosyal medya devleri milyarlarca dolarlık tazminatla karşı karşıya kalabilir ve algoritmalarını tamamen değiştirmek zorunda kalabilir.