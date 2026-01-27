NASA astronotları karantinaya alındı

NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen, fırlatma öncesindeki günlerde başkalarıyla temaslarını sınırlayarak görevlerini geciktirebilecek herhangi bir hastalığa yakalanmamayı hedefliyor.

"Sağlık stabilizasyon programı" olarak adlandırılan bu dönem, normal şartlarda fırlatmadan yaklaşık 14 gün önce başlıyor.

Karantinanın şimdiden başlatılması, ekiplerin şubat ayındaki fırlatma dönemine yönelik çalışmaları sürerken esneklik sağlıyor.

Şu an itibarıyla roket ve uzay aracına yönelik testler devam ettiği için ajans henüz resmi bir fırlatma tarihi belirlemedi. Islak prova testinin sonucuna veya diğer operasyonel değerlendirmelere bağlı olarak mürettebat karantinadan çıkabilecek ve herhangi bir fırlatma tarihinden 14 gün önce tekrar karantinaya girebilecek.

Mürettebat hazırlıklarını Houston'da sürdürüyor

Mürettebat karantina sürecine Houston'da başlayacak. Testlerin olumlu ilerlemesi ve faaliyetlerin gelecek ay gerçekleşebilecek bir fırlatmaya doğru evrilmesi durumunda, astronotlar fırlatmadan yaklaşık altı gün önce Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne gidecek.

Artemis II mürettebatı, fırlatma gününe kadar burada bulunan Neil A. Armstrong Operasyon ve Kontrol Binası içindeki astronot konaklama alanlarında yaşayacak.

Karantina süresince mürettebat, karantina kurallarına uyan arkadaşları, aileleri ve meslektaşları ile düzenli iletişimlerini sürdürebilecek.

Kamusal alanlardan uzak duracak olan astronotlar, son eğitim faaliyetlerine devam ederken temas kurdukları kişilerle aralarına mesafe koyacak ve maske takacak. Eğitim faaliyetleri önümüzdeki günlerde görev simülasyonları ve tıbbi kontrollerle devam edecek.

Fırlatma rampasındaki çalışmalar hız kazandı

Kennedy Uzay Merkezi'ndeki ekipler, fırlatma öncesinde SLS roketi ve Orion uzay aracının yanı sıra ilgili yer sistemlerini hazırlamaya devam ediyor.

Ekipler, 39B Fırlatma Kompleksi'nde mekanik güç sistemleri, kriyojenik yakıt hatları ve motorların tüm kontrollerini tamamladı. Cumartesi günü fırlatma rampasının çevresi, hafta sonu başlaması planlanan SLS güçlendirici bakımı için gerekli olmayan tüm personelden arındırılacak.

Ülkenin diğer tarafında ise NASA ve Savunma Bakanlığı ekipleri, mürettebatın Pasifik Okyanusu'na inişinin ardından geri getirilmesi için denizdeki son simülasyonlarını gerçekleştiriyor. Bu ekipler, fırlatmadan sonraki günlerde Orion'un iniş yapacağı bölgeye doğru yola çıkacak.

Ay etrafında yaklaşık 10 gün sürecek olan Artemis II görevi, NASA'nın Artemis programı kapsamındaki ilk insanlı uçuş olma özelliğini taşıyor.

Bu görev, bilimsel keşifler ve ekonomik faydalar için Ay'ın daha fazla incelenmesi ile Mars'a yapılacak ilk insanlı görevlere hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan sistem ve donanımların test edilmesine yardımcı olacak.