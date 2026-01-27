Hollywood'dan, ICE'nin Minnesota'da 2 kişiyi öldürmesine karşı Trump yönetimine tepki

Hollywood'da sanat dünyasından birçok tanınmış isim, Minnesota'da yaşananlara ilişkin tepkilerini kamuoyuyla paylaştı.

"The Last of Us" dizisinin yıldızı Pedro Pascal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, ICE ekiplerince öldürülen Alex Jeffrey Pretti ​​​​​​ve Renee Nicole Macklin Good için adalet çağrısında bulundu. Pascal, paylaşımlarında New York Times'ta yayımlanan bir yazıya da atıfta bulunarak, "ABD halkı gerçeği bilmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.

Şarkıcı Billie Eilish, Pretti'yi "gerçek bir ABD kahramanı" olarak nitelendirirken, birçok ünlünün sessizliğini eleştirdi. Eilish, meslektaşlarına kamuoyuna açık şekilde konuşma çağrısı yaptı.

Katy Perry de takipçilerine senatörlere mektup yazmaları çağrısında bulunarak ICE için ayrılacak fonlara karşı çıkmalarını istedi. ​​​​​​​

Oyuncu Jamie Lee Curtis sosyal medya hesabından ICE karşıtı görseller paylaşırken, oyuncu Edward Norton, Sundance Film Festivali'nde yaptığı açıklamada genel grev çağrısında bulundu.

Sundance Film Festivali'nde konuşan oyuncu Natalie Portman da hükümetin tutumunu eleştirerek "ABD halkının davranışlarıyla gurur duyuyorum ancak hükümetin tutumundan derin üzüntü duyuyorum." dedi. Oyuncu Olivia Wilde ise ölümler karşısında "dehşete düştüğünü" belirtti.

Oyuncular Mark Ruffalo ve Glenn Close da sosyal medya üzerinden Trump yönetimini eleştirdi.

Şarkıcı Olivia Rodrigo da Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "ICE'nin eylemleri kabul edilemez ancak güçsüz değiliz. Bizim eylemlerimizin önemi var. Minnesota ile birlikteyim." ifadelerine yer vermişti.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.