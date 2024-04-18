Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.04.2024 00:33

Google, işten çıkarmalara devam ediyor

ABD'li teknoloji devi Google'ın, daha fazla çalışanı işten çıkarma ve bazı ekipleri yeniden yapılandırma kararı aldığı bildirildi.

Google, işten çıkarmalara devam ediyor
[Fotograf: Reuters]

Bir Google sözcüsünün yaptığı açıklamada, şirketin önceliklerine ve önemli fırsatlara yatırım yapıldığına işaret edildi. Google'ı bu fırsatlara göre en iyi şekilde konumlandırmak amacıyla, ekiplerden bazılarının daha verimli olmak ve kaynakları ayarlamak için büyük değişiklikler yaptığı anımsatıldı.

Bu sayede, bürokrasinin azaltıldığı ifade edilen açıklamada, çalışanlara şirket öncelikleri üzerinde çalışma fırsatı vermek için yapıların basitleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, işten çıkarmaların şirket çapında olmadığı ve etkilenen çalışanların şirket içi rollere başvurabileceği belirtildi. Kaç çalışanın veya hangi ekiplerdeki personellerin işten çıkarmalardan etkilendiğine dair bilgi verilmedi.

Yeniden yapılanmaların normal iş akışının bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, etkilenen çalışanların küçük bir yüzdesinin Hindistan, Chicago, Atlanta ve Dublin'in aralarında olduğu uluslararası ve yerel olarak yatırım yapılan merkezlere kaydırılacağı aktarıldı.

Geçen yıl binlerce çalışanının işine son veren Google, bu yıl da çeşitli birimlerde yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı almıştı.

Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi'ni protesto eden 9 Google çalışanı gözaltında
Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi'ni protesto eden 9 Google çalışanı gözaltında

ETİKETLER
Google ABD
Sıradaki Haber
Hamas: İsrailli esirleri gerçek bir anlaşma olmadan kesinlikle teslim etmeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
01:25
Ahmet Yıldız: Gazze modern çağın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya
00:49
Bakan Şimşek'ten seçimsiz dönem vurgusu: Siyasi istikrar sayesinde toparlayacağız
00:39
Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü
00:17
Hamas: İsrailli esirleri gerçek bir anlaşma olmadan kesinlikle teslim etmeyeceğiz
00:14
AB'den İsrail'e, "Gazze'ye insani yardım girişlerine izin ver" çağrısı
Şifa Hastanesi'nden geriye enkaz kaldı
Şifa Hastanesi'nden geriye enkaz kaldı
FOTO FOKUS
Şarjdaki süpürge yangın çıkardı
Şarjdaki süpürge yangın çıkardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ