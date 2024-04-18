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Dünya
AA 18.04.2024 00:15

Hamas: İsrailli esirleri gerçek bir anlaşma olmadan kesinlikle teslim etmeyeceğiz

Hamas Hareketinin Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, ellerinde tuttukları İsrailli esirleri gerçek bir anlaşma olmaksızın katiyen teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Hamas: İsrailli esirleri gerçek bir anlaşma olmadan kesinlikle teslim etmeyeceğiz
[Fotograf: AA]

Cebbarin, Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasında yayınladığı açıklamasında, Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'ün, Aksa Tufanı operasyonunun kalbinde yer aldığını belirterek, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan direniş güçlerine her nerede ve ne zaman olursa olsun zalim işgalcilerin yuvalarına vurması çağrısı yaptı.

Cebbarin, Hamas'ın aracılara cevabını ilettiğini ve gerçek bir anlaşma olmaksızın esirlerin işgalcilere katiyen teslim edilmeyeceğini vurguladı.

"İşgalciler esirlerinin akıbetini öğrenmek ve hayatta kalanları geri almak istiyorsa, müzakerelerde ciddi olmalı." diyen Cebbarin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereleri sekteye uğratan oyunlarından ve siyasi hesaplarından uzak durmaları gerektiğini dile getirdi.

Hamas Hareketi cumartesi günü yaptığı açıklamada, aracılık yapan Mısır ve Katar'a İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin cevabını ilettiğini duyurmuştu.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de, Hamas'ın cevabının genel hatlarıyla olumsuz olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.

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