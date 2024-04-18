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Dünya
AA 18.04.2024 00:05

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Savaş Kabinesi'nin feshedilmesi çağrısı yaptı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, doğru karar alamadığını iddia ettiği Savaş Kabinesi'nin "İsrail'in mutlak zaferden daha fazla uzaklaşmaması" için feshedilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Savaş Kabinesi'nin feshedilmesi çağrısı yaptı

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzlerce Filistinli sahilde yüzerken görüntülendi. Kuzeyde ise Hizbullah, Savaş Konseyi'nin İran'ın füzelerine karşılık vermediğini gördü ve başını kaldırarak bize, birçok askerin yaralanmasına neden olan tehlikeli bir saldırı düzenledi" ifadesini kullandı.

Sınırlı saldırı döneminin kapatılmasını isteyen Ben-Gvir, "Savaş Kabinesi'ni dağıtmanın ve İsrail'in delirdiğini göstermenin zamanı geldi. Maalesef Savaş Kabinesi'nin mevcut politikası devam ettiği sürece mutlak zafer giderek uzaklaşıyor" diye yazdı.

Ben-Gvir'in açıklamalarına Savaş Kabinesi ya da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan henüz bir yorum yapılmadı.

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