Açık 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.07.2025 13:04

Google, Afrika'da yapay zekaya 37 milyon dolarlık yatırım yapacak

Google, Afrika genelinde yapay zeka araştırmaları, eğitimleri ve yenilikçi projelere destek amacıyla 37 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Google, Afrika'da yapay zekaya 37 milyon dolarlık yatırım yapacak

Google'dan yapılan açıklamaya göre, 37 milyon dolarlık yatırımın bir parçası olarak Gana'nın başkenti Akra'da bir yapay zeka topluluk merkezi kurulacak, yerel girişimcilere, araştırmacılara ve dil geliştirme projelerine fon sağlanacak.

Yatırım kapsamında, gıda güvenliğine odaklanan yapay zeka işbirliği projeleri için 25 milyon dolar tahsis edilecek. Ayrıca 40'tan fazla Afrika dilinde açık kaynak yapay zeka araçları geliştirilmesi amacıyla Masakhane Araştırma Vakfına 3 milyon dolarlık destek verilecek.

Yenilikçiliği desteklemek amacıyla sağlık, eğitim ve tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren 100'den fazla yapay zeka odaklı girişime hibe desteği, teknik yardım ve danışmanlık sağlanacak, bu çerçevede "katalitik finansman girişimi" oluşturulacak.

Gana'da 100 bin kişiye, tam burslu Google kariyer sertifika programı kapsamında, yapay zeka temelleri ile siber güvenlik gibi çeşitli teknoloji alanlarında eğitim verilecek.

Ayrıca Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Gana'da yapay zeka müfredatı geliştirme, beceri eğitimi ve çevrim içi güvenlik programları için 7 milyon dolarlık ek harcama yapılacak.

Google, bu projeyle Afrikalı araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının, açlık tahminleri ve gıda sistemlerinin dayanıklılığının artırılması gibi alanlarda yapay zeka araçlarını kullanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

ETİKETLER
Google Afrika Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in saldırılarında 10 Filistinli daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
Minguzzi ailesini tehdit ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
13:53
Sarsılmaz, IDEF'te 84 bin 800 tabanca teslimatı için sözleşme imzaladı
13:50
Orman yangınlarıyla oluşan "kül taşınımı" bir haftadan fazla sürebilir
13:49
Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'si ihraç edildi
13:47
Marmara'da son araştırmada müsilaja rastlanmadı
13:45
İşgalci İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraşlı kadın girişimci atık talaşı sanat eserlerine dönüştürüyor
Kahramanmaraşlı kadın girişimci atık talaşı sanat eserlerine dönüştürüyor
FOTO FOKUS
Antalya Aksu'da ekiplerin yangınla mücadelesi kamerada
Antalya Aksu'da ekiplerin yangınla mücadelesi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ