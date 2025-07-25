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Dünya
AA 25.07.2025 12:46

Katil İsrail'in saldırılarında 10 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in saldırılarında 10 Filistinli daha hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesine düzenlediği bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’ne iki ayrı hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde bulunan Selahaddin Camisi yakınlarında bir grup sivilleri hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Okulu'na ve Han Yunus’un batısındaki Meslah bölgesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.

Aynı zamanda, İsrail’e ait botlardan Gazze sahiline çok sayıda top mermisi ateşlendi.

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