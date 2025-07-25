Katil İsrail'in saldırılarında 10 Filistinli daha hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesine düzenlediği bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’ne iki ayrı hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde bulunan Selahaddin Camisi yakınlarında bir grup sivilleri hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Okulu'na ve Han Yunus’un batısındaki Meslah bölgesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.

Aynı zamanda, İsrail’e ait botlardan Gazze sahiline çok sayıda top mermisi ateşlendi.