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Dünya
AA 25.07.2025 11:50

Gazze'de bir çocuk daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bir çocuğun daha yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'de bir çocuk daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı Wafa'da yer alan haberde, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde bir çocuğun açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Filistinli çocuğun 14 yaşındaki Abdulkadir el-Fayumi olduğu ifade edildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 82'si çocuk olmak üzere 114'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor. 

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