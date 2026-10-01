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Dünya
AA 01.10.2026 12:25

Girit'te yağış ve fırtına sokakları göle çevirdi

Girit Adası'nda şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle köprü yıkıldı, yollar kapandı, eğitim durdu.

Girit'te yağış ve fırtına sokakları göle çevirdi
[ARŞİV]

 Yunanistan’ın Girit Adası’nda şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle köprü yıkıldı, bazı yollar ulaşıma kapandı, okullarda eğitime ara verildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın Diskuri bölgesindeki köprü, aracın geçişinden hemen önce şiddetli yağış sebebiyle yıkıldı. Araçtaki yaşlı çift tedbiren hastaneye götürüldü.

Şiddetli rüzgar ve yağış, Girit Adası’ndaki çok sayıda yolun da ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Bazı bölgelerde trafiğe çıkma yasağı getirilirken ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan, şiddetli rüzgar sebebiyle Girit’in yanı sıra Atina’ya yakın Rafina ve Lavrio limanlarında da deniz ulaşımı durdu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, başta Girit Adası olmak üzere ülkenin güney bölgesinde rüzgarın şiddetinin 9 bofora ulaştığını duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, yağışın uzun sürmesinin beklendiğini belirterek, toplam yağış miktarının fazla olacağı uyarısında bulundu.

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