Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Merkez üssü Girit’in doğu bölgesi olan depremin 34,50 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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