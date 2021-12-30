Dünya genelinde Omicron vakaları artışta. Avrupa ülkelerinde günlük en yüksek vaka sayılarına ulaşıldı. Fransa’da son 24 saatte 208 bin 99 yeni vakanın tespit edilmesi ile pandeminin başlamasından bu yana rekor günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'da son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 9 milyon 534 bin 357'e ulaştı. Son 24 saatte 184 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 123 bin 372'e yükseldi.

İngiltere'de günlük vaka sayısı 183 bini geçti

İngiltere Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 183 bin 37 Kovid-19 vakası tespit edildi, 57 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, "ülkede Kovid-19'un başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı" olarak kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı 24 saatte 916 artarak 10 bin 462'ye çıktı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısı bir haftada yüzde 48 arttı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastanelerde yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının Covid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu bildirmişti.

Johnson, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu ifade etmişti.

İtalya'da 98 bin 30 vaka

İtalya'da son 24 saatte 98 bin 30 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısı 5 milyon 854 bin 428'e ulaşırken, aktif Covid-19 hasta sayısı 674 bin 865'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1185'e çıktı.

Son 24 saatte 98 bin 30 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" bugün kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 148 artarak 137 bin 91'e, iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 42 bin 472'ye çıktı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 109 milyon 646 bin 86 doz aşı uyguland

İspanya'da 100 bin 760 vaka

İspanya'da son 24 saatte 100 bin 760 kişide Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısı 6 milyon 133 bin 57'ye ulaşırken, aktif Covid-19 hasta sayısı 994 bin 330'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1773'e çıktı.

Son 24 saatte 100 bin 760 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" bugün kaydedildi.

İspanya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 78 artarak 89 bin 331'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 49 bin 396'ya çıktı.

Ülkede Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyası kapsamında 86 milyon 646 bin 240'dan fazla doz aşı uygulandı.