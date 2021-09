Maraş veya Varoşa...

Bir zamanlar Kıbrıs'ın tatil merkeziydi. Ülkenin en güzel plajlarının yer aldığı, altın rengi kumsalı ve masmavi deniziyle Hollywood yıldızlarının bile vazgeçilmezlerindendi. Kilometrelerce uzunlukta kumsalıyla, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Maraş; Türkiye’nin pek çok kez girişimde bulunmasına karşın Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle kapalı kaldı. Adının başına eklenen ‘kapalı’ tanımlaması 46 yılın ardından nihayet kaldırılıyor. Türkiye’nin ve kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllarca süren çabası sonucu Maraş açıldı ve kent yeniden hayat buldu.

Bölge bir hayli kıymetli çünkü Ada'yı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda. Bölgenin tamamı olmasa bile bir bölümüne girmek artık serbest. Kentin kademeli olarak açılması planlanıyor.

Kıbrıs için Maraş’ın ayrı bir yeri var. 1974’teki barış harekâtından beri kapalı olan bölgede pek çok Kıbrıslının anıları ve hayalleri de yarım kalmıştı. 46 yıl önce tarihin adeta donduğu Maraş yıllarca anlatılan hikayelerin ve anıların tecrübe edildiği bir yer artık.

Maraş'ın hikâyesini dinleyenler o hikayelerin yaşandığı yerleri yerinde görebiliyorlar artık. Bu nedenle açılır açılmaz ziyaretçi akınına uğrayan kentte işyerleri de birer birer açılmaya başladı. Hayalet kent üzerindeki ölü toprağını atmak için büyük potansiyel ve heyecana sahip.

Hem Kıbrıslılar hem de turistler o heyecanı çok yoğun yaşıyor bugünlerde.

''Kapalı Maraş’ın kısmi de olsa açılması bir Türk olarak bize mutluluk veriyor. Ben birkaç sefer gezme fırsatı buldum. Şu an bisikletle tekrar gezeceğim içerileri. Binaların harap halde olduğunu görüyorum. Atıl bir şekilde kalmasına zaten gönlümüz razı değildi. Bir şekilde buna başlanmış olması gurur veriyor aynı zamanda.''

46 yılın ardından açılan ve adının başındaki ‘kapalı’ tanımlamasından kurtulan Maraş küllerinden yeniden doğuyor.

''Her gezdiğimde de her binaya baktığımda da çok değişik bir hüzün yaşıyorum açıkçası. Ben burada duygudan duyguya geçiyorum. Çok hoşuma gitti, çok etkilendim. Hemen hemen her akşam bir gezi yapıyoruz burada. Bir buçuk, iki saatlik bir yürüyüş oluyor bizim için. Burası gerçekten çok çok güzel bir yer. Tamamen açılmasını istiyorum, bekliyorum ve burada olmaktan çok mutluyum.''

Kentte yolların yapımı ve binaların onarılmasına başlandı. Belki de bir süre sonra yeniden eski cazibesine kavuşacak ve eskiden olduğu gibi dünyanın önemli turizm beldelerinden biri haline gelecek.