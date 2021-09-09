Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına yönelik uyguladığı kısıtlamayı kaldırdı.
Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan (Rosselkhoznadzor) Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına yönelik kısıtlamaların bugün itibarıyla kaldırıldığı açıklandı.
Rusya, gıda güvenliğine yönelik endişelerini ileri sürerek Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına kısıtlama getirmişti.
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