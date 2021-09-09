Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 487,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 489,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.283 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşen tutumunun altının ons fiyatını baskılamasına karşın yurt içinde, dolar kurundaki artışla birlikte altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde; yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 489 lira 30 kuruşken satışı ise 489 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 799 lira satış fiyatı 804 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.792,31 dolar

Satış: 1.792,50 dolar

Gram

Alış: 489,30 lira

Satış: 489,50 lira

Çeyrek

Alış: 799,57 lira

Satış: 804,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.244,00 lira

Satış: 3.283,00 lira