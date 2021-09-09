Trabzon'da bir asrı aşkın geçmişi bulunan ve kuyumculuk sektöründe makineye girmemiş tek el sanatı olan Trabzon hasırı, kente gelen turistler ve düğün sezonu sayesinde yoğun ilgi görmeye başladı.

Makine kullanılmadan 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan Trabzon hasırı, takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor.

[Fotoğraf: AA]

Yörede yapılan düğünlerde gelinlerin vazgeçilmez takısı haline gelen Trabzon hasırı, altın ayarı, gramaj ve şekline göre değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Turistler satışları artırdı

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde altın fiyatlarında yaşanan istikrarsız tablo ve düğünlerin ertelenmesi, her yıl mayısta satışları artan Trabzon hasırını olumsuz etkiledi.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu sene yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle satışların arttığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kuyumculuk sektörünün yanı sıra farklı meslek gruplarında da aynı durumun yaşandığını anlatan Yazıcı, "Özellikle gurbetten gelen fazla sayıdaki yerli turist ekonomiye güzel bir katkı sundu. Trabzon hasırı dünya markası bir ürün. Trabzon ekonomisine yüksek derecede katma değer sağlıyor" dedi.

Hasır setlerinde fiyat: 50 bin-250 bin lira

Geçen yıl altın fiyatlarında yaşanan yükselişin alım gücünü etkilediğine değinen Yazıcı, Trabzon hasırının 8, 14 ve 22 ayar olmak üzere talebe göre satılabildiğini söyledi.

Ali Yazıcı, Trabzon'da insanların genellikle 22 ayar hasırı tercih ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Trabzon dışındaki illerden 14 ve 18 ayar hasır setler istenebiliyor. Bir takım hasır 50 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle hasır alanlar, toka kısmı ve damga yerinde Trabzon Telkariye ve Hasırı patentini mutlaka arasınlar. Böyle olursa alınan ürünler Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası tarafından garantilidir."