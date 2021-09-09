Kosova’da Demokrat parti üyesi Blerand Kadriaj ile aynı partiden İpek Belediye Başkanlığı'na aday olan Astrit Ademaj arasındaki tartışma kanlı bitti.

Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen tartışmada, her iki isim de olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda Ademay'ın kardeşi de ağır yaralandı.



Yerel medyada, iki Demokrat Parti üyesi arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



Yerel seçim öncesi hassas bir dönemde yaşanan olaya ilişkin devlet ve parti yetkililerinden taziye mesajı geldi.



