Adalet Bakanı Judit Varga, Macaristan'ın Avrupa Komisyonu'nun Varşova'yı yargı reformları nedeniyle cezalandırma kararına karşı Polonya’ya her türlü desteği vereceğini açıkladı.

Avrupa Birliği’ne de ateş püsküren Varga, "Bu skandal ve kibirli hareketle Komisyon, daha önce asla yapamayacağını düşündüğümüz bir çizgiyi aştı" dedi.

Varga, Budapeşte'nin Avrupa Adalet Divanı'ndaki işlemlere nasıl dahil olabileceğini inceleyeceğini de sözlerine ekledi.

Macar hükümeti Polonya’ya desteğini bir toplantıyı Macar ve Polonya bayraklarıyla süsleyerek ve Brüksel'in uygunsuz saldırılarını kınayarak da gösterdi.

AB ve Polonya gerginliği

AB ve Polonya, hukukun üstünlüğü ile ilgili konularda uzun süredir anlaşmazlık içinde.

Avrupa Birliği Komisyonu, Polonya'da hükümetin uygulamalarının yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanından bu ülkeye mali yaptırım cezası vermesini istedi.

AB Varşova'nın kabul edilebilir standartlardan çok uzaklaşması durumunda Avrupa fonlarına erişimi kesmekle tehdit ediyor.

