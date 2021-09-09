Ölümü, Türkiye'de de büyük üzüntü yaratan Yunan Sanatçı MikisTheodorakis, yaşamı boyunca müziği ve söylemleriyle iki komşu halk arasında dostluk köprüsü kurmaya çalışan bir sanatçı olarak biliniyor.

Theodorakis'in müzisyen dostu Lakis Halkias, Theodorakis'in Türk-Yunan dostluğuna katkılarının önemi ve sanatçının Türk halkına duyduğu sevgiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

“Halklar kültür ve sanatla yakınlaşırlar”

Lakis Halkias, Theodorakis'in, zengin bir ortak geçmişi olan Türk ve Yunan halklarını siyasetteki sorunların ayıramayacağına inandığını söyledi.

"Türkiye ve Türk halkı, Mikis Theodorakis'in şarkılarını söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bu önemli. Sanatı, Mikis'in yapmak istediği şeyi başardı çünkü halklar farklı politikalar nedeniyle ayrı düşebilir ama her zaman kültür ve sanatla yakınlaşırlar."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Bunca yıllık ortak tarih, kolay kolay silinemez"

Halkias, 1986'da Türk-Yunan Dostluk Derneğinin kuruluşu için kolları sıvayan Theodorakis'in, Türkiye'den Aziz Nesin, Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli gibi sanatçılarla iş birliği yaptığına dikkati çekerek Theodorakis'in her zaman iki ülke sanatçılarını yakınlaştırmayı amaçladığını dile getirdi.

"Yunan ve Türk halklarının bunca yıllık ortak tarihi kolay kolay silinemez. İki ülke arasında kan akmış, zor zamanlar yaşanmış olabilir ancak iki halk birçok ortak kültürel değere sahiptir. Müziklerimiz de birbirine çok yakındır. Türkiye'de ve Yunanistan'da çocuklarının ekmeği için çalışan insanları birbirinden ayıracak hiçbir şey yoktur."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Sirtaki" dansını dünyaya duyurmuştu

1964 yapımı sinema filmi "Zorba" için yaptığı müzikle "Sirtaki" dansını dünyaya duyuran sanatçı, 29 Temmuz 1925'te Sakız Adası'nda dünyaya geldi.

Babası Giritli Yorgos Theodorakis, annesi Çeşme-Urla doğumlu Aspasia Pulaki olan sanatçı, Zülfü Livaneli, Aziz Nesin, Yaşar Kemal gibi sanatçılarla 1986 yılında Türk-Yunan Dostluk Derneğini kurdu.

Aynı dönemde İstanbul'da verdiği konserlerle de büyük ilgi toplayan Theodorakis, 1000 dolayında şarkı, çok sayıda klasik müzik eseri yazdı ve besteledi. Aynı zamanda birçok tragedya ve modern tiyatro oyununun ve sinema filminin müziğini yazdı.