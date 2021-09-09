Yeni Zelanda'da tırmanan konut krizi insanlar çareyi flört sitelerinden ipotek arkadaşı bulmaya yöneltti.

Tinder sitesinin verilerine göre bu yönde arayışa giren kullanıcıların sayısının Haziran 2020'den Haziran 2021'e kadar yıllık bazda 2,6 kat artarak iki kattan fazla arttı.

Uygulama, kullanıcılarının profillerinde, KiwiBuild çift sınırını kullanarak bir ev satın alabilmek için gelirleri birleştirecek bir kişi aradıklarını bildiriliyor.

Ev almak ateş pahası

Son anketlere göre konut kiralamak ya da satın almak pandemi ve gıda fiyatlarının da önüne geçerek Yeni Zelandalılar için bir numaralı endişe oldu.

Ev satın almak için Yeni Zelanda vatandaşı olmak, daimi veya normal ikametgah, bekarlar için 120 bin dolar ve çiftler için 180 bin dolar olarak belirlenen yıllık gelirin olması gerekiyor.

ABD finansal hizmet şirketi CoreLogic tarafından izlenen verilere göre, ortalama ev fiyatı yıllık yüzde 22 artışla toplam 644 bin 195 dolar oldu.

Ev alırken yüzde 20'lik bir depozito talep ediliyor, bu da Yeni Zelanda'nın ortalama yıllık gelirinden 3,2 kat daha fazla bir rakama geliyor.

Ülkedeki ev sahibi olma oranları 1991'den beri düşüyor.

Son rakamlar ise 70 yılın en düşük seviyesini gösteriyor.



