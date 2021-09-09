Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşgalden kurtarılan Laçın'da ortak askeri tatbikat sürüyor
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın kentindeki ortak askeri tatbikatı devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin tatbikat kapsamında zor arazi koşullarında keşif yapmak, yollarda pusu kurmak, bölgede sabotaj gruplarının tespit ve imhası ayrıca çeşitli engelleri aşarak temsili düşmana gizlice yaklaşmak gibi görevleri icra ettikleri bilgisi paylaşıldı.
Birliklerin verilen görevleri yüksek profesyonellik ile yerine getirdiği ifade edildi.
Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Tatbikat Haberleri
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