Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin tatbikat kapsamında zor arazi koşullarında keşif yapmak, yollarda pusu kurmak, bölgede sabotaj gruplarının tespit ve imhası ayrıca çeşitli engelleri aşarak temsili düşmana gizlice yaklaşmak gibi görevleri icra ettikleri bilgisi paylaşıldı.

Birliklerin verilen görevleri yüksek profesyonellik ile yerine getirdiği ifade edildi.

Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı.