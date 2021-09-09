İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar nedeniyle özellikle 2020'de kuraklık, orman yangınları ve sellerde artışın yaşandığı Ukrayna’da nehir ve göllerde çiçeklenme problemi daha da görünür hale geldi.

Ülkenin en büyük nehri Dinyeper ile diğer sulak alanların bazı bölgelerinde de gözlemlenebilen bu duruma karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor.

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Geçmişe göre nehirlerde çiçeklenme süreci uzadı

Sivil Toplum Kuruluşu Ecoaction İklim Değişikliği Uzmanı Yevheniia Zasiadko, iklim değişikliği nedeniyle geçen yıl büyük orman yangınları, kuraklık ve batı Ukrayna'da seller yaşandığını hatırlattı.

Zasiadko, "Bu gelişmeler gelecek yıllarda bizi nelerin beklediğini gösteriyor" dedi.

Ukrayna'nın en büyük nehri Dinyeper'de su yüzeyinde çiçeklenmenin arttığını belirten Zasiadko, "Su yüzeyindeki çiçeklenmenin birkaç nedeni var. Bunlardan birisi iklim değişimi. Geçen senelerde iklim değişikliği nedeniyle sıcak yazlar geçirdik, bu yüzden nehir suyu daha ısındı" diye konuştu.

“Çiçeklenme sudaki oksijeni azaltıyor ve nehirdeki diğer canlılar yaşayamıyor”

Zasiadko, ayrıca Kiev'de artan nüfusla orantılı olarak artan endüstriyel kirliliğin de çiçeklenmenin başka bir nedeni olduğuna dikkati çekti.

"Sadece Dinyeper Nehri'nde değil, diğer su alanlarında da görüyoruz bu durumu, göllerde ve farklı nehirlerde de yaşanıyor. Çiçeklenme sudaki oksijeni azaltıyor ve nehirdeki diğer canlılar yaşayamıyor. Önceki senelere göre çiçeklenme süresinin uzadığını görüyoruz, geçmişte sadece ağustos ayında birkaç hafta olan süreç şimdi temmuzdan eylüle kadar uzayabiliyor.",

[Fotoğraf: AA]

Zelenskiy-Biden görüşmesinde iklimin konuşulması iyi bir gelişme

Zasiadko, Ukrayna'nın Paris İklim Anlaşması'na 2016'da katıldığını ve anlaşma kapsamındaki "Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı"larını (NDC) temmuzda güncelleyerek şu anda sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha iyi bir hedefi olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinde iklim ve yenilenebilir enerji konularının gündeme geldiğine dikkati çeken Zasiadko, "Bu konuların böylesine yüksek seviyede konuşulması iyi bir gelişme, bildiğim kadarıyla ilk defa bu gerçekleşti. Ancak hala durum yeterli seviyede değil bu nedenle bir vizyona ihtiyacımız var" diye konuştu.

Çiçeklenme Yeşil Dinyeper'e yol açıyor

Ukrayna'nın en önemli nehri Dinyeper'de çiçeklenme sorunun daha da yoğunlaştığını ve bunun da şu anki yeşil Dinyeper'e neden olduğunu vurgulayan Ecoaction Sürdürülebilir Tarım Uzmanı Anna Danyliak, "Kirlilik alglere besin oluyor. Artan sıcak ve besinler (kirlilik) sudaki alglerin sayısını artırıyor ve bunun sonucunda algler suyu işgal ediyor, diğer canlılara yer kalmıyor" dedi.

Danyliak, yaptıkları çalışmaya göre, Ukrayna'daki ana nehirlerin yüzyıl sonuna kadar yüzde 20-30 suyunu kaybedeceği değerlendirmesinde bulunarak bu duruma karşı harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.