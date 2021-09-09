Geçtiğimiz yıl balıkçıların avlanması konusunda karşı karşıya gelen İngiltere ve Fransa, bu kez göçmen krizi nedeniyle gerginlik yaşıyor.

İki ülke arasında gerilimi yükselten adım, İngiltere İçişleri Bakanlığından geldi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Sınır Gücü yetkililerine göçmenleri denizde taşıyan tekneleri İngiltere'ye ulaşmalarını engellemek için geri çevirme yetkisi verdi.

Patel, ve Fransız mevkidaşı geçişleri durdurmak için alınacak önlemler için biraraya geldi ancak herhangi bir yeni önlem üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Üst düzey bir hükümet kaynağı BBC'ye, taktiğin yalnızca "çok belirgin, sınırlı koşullarda" kullanılacağını söyledi.

Kaynak, hükümetin göçmen teknelerini potansiyel olarak Fransa'ya geri döndürme fikri üzerinde anlaşmaya varmasına rağmen, operasyonel detayların hala kesinleşmediğini de sözlerine ekledi.

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Fransa: Hukuk hiçe sayılıyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "Denizde insan yaşamının korunmasının öncelikli olduğunu" söylemesiyle birlikte, harekete karşı çıkması muhtemel.

Fransa, fikrin tehlikeli olduğuna inanıyor ve uluslararası denizcilik hukukunun hiçe sayıldığını düşünüyor. Yasaya göre, denizde hayatını kaybetme riski olan insanların kurtarılması gerekiyor.

İngiltere hükümeti, insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için elindeki her türlü taktiği kullanması gerektiğini söylerken, İçişleri Bakanlığı, tehlikeli yolculuk yapan küçük tekneleri durdurmanın yollarını bulmak için bir dizi güvenli ve yasal seçeneği değerlendirmeye ve test etmeye devam ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

İngiliz Kanalı'ndaki göçmenlere ne oluyor?

İngiltere ulusal sularında göçmen bulunursa, büyük olasılıkla bir İngiliz limanına getiriliyor.

Eğer uluslararası sulardalarsa, İngiltere onları nereye götüreceklerine karar vermek için Fransız makamlarıyla birlikte çalışıyor.

Her ülkenin arama kurtarma bölgeleri bulunuyor.

Dublin III adlı bir AB yasası, sığınmacıların girdikleri kanıtlanan ilk üye devlete geri gönderilmelerine izin veriyor, ancak İngiltere, artık bu düzenlemenin bir parçası değil ve bunun yerine yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Küçük tekne geçişleri durdurulamıyor

Temmuz ayında İngiltere ve Fransa, geçiş yapan göçmenlerin sayısını durdurmak için bir anlaşmaya vardılar ve İngiltere, sahil devriyelerinin sayısını iki katına çıkarmak gibi ekstra eylemler için Fransa'ya 54,2 milyon sterlin ödeme sözü verdi.

Patel , gerçekleşen geçişlerin sayısı nedeniyle parayı alıkoymakla tehdit etti .

Ancak Calais Milletvekili Pierre-Henri Dumont, Fransa'nın kıyı şeridinin büyüklüğüne işaret ederek, küçük tekne geçişlerini "hiçbir şeyin" durduramayacağını söyledi.

İngiltere'ye göçmen geçişlerinde rekorlar yılı

Bu yıl şimdiye kadar 12 bin 600'den fazla göçmen İngiliz Kanalı'nı geçti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'na göre, İngiliz makamları salı günü meydana gelen 17 olayda 456 kişiyi ve çarşamba günü meydana gelen 9 olayda 301 kişiyi kurtarmak veya müdahale etmek zorunda kalırken, Fransızlar iki gün içinde toplam 18 olay bildirdi. Toplam 628 kişi İngiltere'ye ulaştı.

İngiltere'nin Kanal Güvenlik Komutanı Dan O'Mahoney, bu yıl şimdiye kadarki çabaların 10 binden fazla göçmen girişimini engellediğini, yaklaşık 300 kişinin tutuklandığını ve 65 kişinin mahkum edildiğini söyledi.

Hayır kurumları, İçişleri Bakanlığı'nı sığınmacılara karşı "daha insancıl ve sorumlu bir yaklaşım" benimsemeye çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü, insanların İngiltere'ye sığınma talep etme hakkına sahip olduklarını, tehlikeli yolculuklar yaptıklarını ve kendilerine güvenli alternatifler sunulmadığı için kaçakçılara güvendiklerini" söyledi.

Manş Denizi'ndeki diğer kriz: Avlanma

İngiltere ile Fransa'yı karşı karşıya getiren bir diğer konu da avlanma olmuştu.

Brexit sonrası İngiltere ile Fransa arasında alevlenen balıkçılık krizi Manş Denizi'nde protestolara yol açmıştı.

İngiltere sularında avlanmak için ruhsatlarının geç verilmesine tepki gösteren Fransız balıkçılar, İngiltere'den balık taşıyan kamyonları engellemişti.

Yaklaşık yüz balıkçı, Fransa'nın kuzeyinde, Avrupa'nın en büyük deniz ürünleri işleme merkezi, Boulogne-Sur-Mer'de eylem yapmıştı.

İngiltere sularında balık tutma haklarının reddedildiğini belirten balıkçılar,

lastik yaktı barikatlar kurarak yolları kapatmıştı.

Brexit sonrası ticaret ilişkilerini belirleyen anlaşma uyarınca İngiltere, birlik üyesi ülkelere İngiliz sularında avlanmaları için izin veriyor. Ancak avlanma ruhsatı karşılığında.