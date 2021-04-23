İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından, Londra ile Paris arasında alevlenen balıkçılık krizi büyüyor.

Yaklaşık yüz balıkçı, Fransa'nın kuzeyinde, Avrupa'nın en büyük deniz ürünleri işleme merkezi, Boulogne-Sur-Mer'de eylem yaptı.

Balık kamyonları engelledi

İngiltere sularında balık tutma haklarının reddedildiğini belirten balıkçılar,

lastik yaktı barikatlar kurarak yolları kapattı.

İngiltere'den balık taşıyan kamyonları engelledi.

Bir pankarttaki, "Sularınızı saklamak mı istiyorsunuz? Tamam o zaman balığınızı saklayın!" yazısı dikkati çekti.

Fransız filosundaki teknelerin yüzde 80'i izin bekliyor

Brexit sonrası ticaret ilişkilerini belirleyen anlaşma uyarınca İngiltere, birlik üyesi ülkelere İngiliz sularında avlanmaları için izin veriyor. Ancak avlanma ruhsatı karşılığında.

Fransız balıkçılar, ruhsatın kendilerine çok geç verildiğini, Fransız filosundaki teknelerin yüzde 80'inin hala izin için beklediğini savunuyor.