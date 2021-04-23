Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan'da tansiyon yüksek: Savcılık binası önünde protesto
Ermenistan'da Karabağ hezimetinin ardından tansiyon düşmüyor. Başkent Erivan'da, tutuklu muhaliflere destek mitinginin ardından savcılık binasına girmek isteyen protestoculara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yine gerginlik yaşandı. Savcılık binası önünde tutuklu muhaliflere destek mitingi düzenlendi.
Mitingin ardından binaya girmek isteyen protestoculara polis müdahale etti.
Protestocularla polis arasında yer yer çatışmalar yaşanırken bazı protestocular gözaltına alındı.
Paşinyan istifa edecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ yenilgisinden sorumlu tutulmuş, Paşinyan'a istifa çağrıları yapılmıştı.
Paşinyan, haziran ayında yapılacak seçimin önünü açmak için bu ay içinde istifa edecek.
Etiketler: Dağlık Karabağ Ermenistan
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