Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenle kutlandı.

Başkent Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda yapılan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bakü Büyükelçiliği'nde tören vardı

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene de Azerbaycan'da faaliyet gösteren kurum ve kuruluş temsilcileri ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk İlkokulu'ndan öğrenciler hazır bulundu.

Büyükelçi Cahit Bağcı törenden sonra Bakü Türk İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Almanya'da çocuklar "23 Nisan Bayram Bize" dedi

23 Nisan coşkusu Almanya'nın başkenti Berlin'de de yaşandı.

Berlin Türk Çocuk Korosu kendilerine armağan edilen bayramı çektikleri bir kliple kutladı.

Çocuklar bayrama özel bestelenen "23 Nisan Bayram Bize" adlı şarkıyı seslendirdi.