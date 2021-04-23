İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

COVID-19 salgınında son 24 saatte 22 bin 904 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 3 bin 423'ü hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 358 bin 809'a çıktı, 380 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 68 bin 746 oldu.

Şu ana kadar 718 bin 510 doz aşı uygulandı

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 107'si yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 850 bin 791'e ulaştı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 14 milyon 966 bin 148 oldu.

Ayrıca ülkede 563 bin 810 kişiye aşının ilk dozu, 154 bin 700 kişiye ise ikinci dozu yapıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 718 bin 510 doz aşı uygulandı.