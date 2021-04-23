Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi
ABD’nin Utah eyaletindeki bir lisede yapılan atletizm yarışmasında tribünden atlayan köpek, birinciliğe koşan öğrenciyi geçerek yarışı önde tamamladı.
Utah Logan Lisesi’nde gerçekleştirilen atletizm yarışmasında, lise öğrencilerinin koşu yarışına tribünden bir köpek de katıldı.
Koşucuların arasına dalan köpek, yarışmacıları teker teker geçti ve yarışı birinci sırada götüren Gracie Laney'i yakaladı.
Köpek daha sonra Laney’i geride bırakarak yarışı birinci sırada tamamladı.
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