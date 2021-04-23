Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi Doğu Kudüs'te 50'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.
İsrail polisi, Kudüs'te dün akşamdan bu yana gözaltına alınan 50'den fazla kişinin mahkemeye çıkarılacaklarını açıkladı.
Açıklamada gözaltına alınanların kimlikleri hakkında bilgi verilmezken Filistin resmi haber ajansı WAFA, bu kişilerin tamamının Filistinli olduğunu söyledi.
105 Filistinliyi yaraladılar
İsrail polisi, dün teravih namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etmişti.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde 105 Filistinlinin çoğunlukla plastik mermiyle yaralandığını belirtmişti.
Olayların ardından Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinliler ile Yahudiler arasında kavgalar yaşanmıştı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Kudüs
Sıradaki Haber
Kaliforniya COVID-19 vakalarının en az görüldüğü eyalet oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz