Azerbaycan, Aras Nehri üzerindeki Hüdaferin ve Kızkalesi barajlarının kuzey sınırlarının güvenliğini yeniden eline aldı.

İran Sınır Polisi Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Celal Setare ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kara Sınırları Komutanı Araz Muhammedov Hüdaferin sınır kasabasında bir araya geldi.

"Kuzey bölgesindeki barajların güvenliği Azerbaycan'a iade edilmiştir"

Ortak barajların güvenliğinin kuzey kısmının 17 yıl sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devredilmesi kararlaştırıldı.

İranlı yetkili, ''Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgedeki tam egemenliği ile kuzey bölgesindeki barajların güvenliği Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade edilmiştir" dedi.

Karabağ’ın işgali sonrasında Aras Nehri üzerindeki iki barajın güvenliği 2004 yılından beri İran tarafından sağlanıyordu.