Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Kşiştof Krayevskiy’in bakanlığa çağrılarak nota verildiğini açıkladı.

Polonya’nın bir süre önce, "absürt" bir şekilde ABD ile dayanışma bahanesiyle 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, bu temelsiz kararın sert bir şekilde protesto edildiği vurgulandı.

"15 Mayıs'a kadar Rusya'yı terk edin"

Varşova'nın bilinçli olarak ikili ilişkilerin bozulması ve yıkılmasına yönelik yol izlediği belirtilen açıklamada, son yıllarda Polonyalı yetkililerin Rusya ile temaslarını nerdeyse dondurduğunu ve ülkede Rus karşıtı kampanyaların yürütüldüğü savunuldu.

Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, Polonya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme yönündeki eylemlerine cevap olarak Polonya’nın Moskova Büyükelçiliğindeki 5 çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti" ifadelerine yer verildi.

Polonyalı diplomatların Rusya’yı 15 Mayıs’a kadar terk etmesi istendi.

Polonya 3 Rus diplomatı sınır dışı kararı almıştı

15 Nisan’da Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Varşova Büyükelçiliğinde görevli 3 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve haklarında sınır dışı edilme kararı alındığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu diplomatların, diplomatik sınırları ihlal ederek Polonya’ya zarar veren faaliyette bulundukları belirtilmiş, Polonya’nın, ABD'nin Rusya’ya karşı aldığı kararlarla ilgili ABD ile tamamen dayanışma içinde olduğu kaydedilmişti.

16 Nisan’da Rusya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'dan 5 Polonyalı diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.