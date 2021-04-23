ABD'de Joe Biden yönetimi, "Amerikan Aileler Planı" kapsamında gereken finansmanı sağlamak için vergi artışı önerisinde bulunacak.

The New York Times'da yer alan habere göre Biden, vergi gelirlerini seçim vaadi olan çocuk bakımı ve eğitim gibi alanlarda kullanacak.

1 milyon dolardan fazla kazananların vergisi 2 kat artacak

ABD'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesi planlanıyor.

1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerinden alınan vergilerin de iki katına çıkarılması gündemde yer alıyor. Buna göre, yüzde 20 olan oran yüzde 39, 6'ya yükseltilecek. Rakamın, yatırım geliri üzerindeki mevcut bir ek vergi ile birleştiğinde, yüzde 44'e kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Piyasalarda sert düşüş

Haberlerin ardından hem borsa endeksleri hem de kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandı.

Biden seçim çalışmalarında, zenginlerin orta sınıf işçilerden daha düşük ücretler ödemesinin haksızlık olduğunu söylemişti. Varlıklı bireyler için sermaye kazançlarını ve gelir vergisi oranlarını eşitlemeyi vaat etmişti.