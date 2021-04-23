Hikmet Hacıyev: ABD'nin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, 24 Nisan'da 1915 olaylarının ABD yönetimince tanınacağı haberlerine ilişkin "ABD'nin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Devlet Haber Ajansına yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin sözde ve sahte Ermeni iddialarının tanıtılması girişimlerine her zaman karşı çıktıklarını söyledi.
Sözde "soykırım"ın tanınmasının, tarihin sahteleştirilmesi anlamına geldiğini, tarihin tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini vurgulayan Hacıyev, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Azerbaycan'ın bunu şiddetle kınayacağını anlattı.
"Türkiye'ye karşı atılan adım, Azerbaycan'a da atılmış olacak"
Hacıyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye karşı atılan adımın Azerbaycan'a, Azerbaycan'a karşı atılan adımın da Türkiye'ye karşı atılmış olacağını defalarca vurguladı. ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz" dedi.
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