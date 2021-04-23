Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Devlet Haber Ajansına yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin sözde ve sahte Ermeni iddialarının tanıtılması girişimlerine her zaman karşı çıktıklarını söyledi.

Sözde "soykırım"ın tanınmasının, tarihin sahteleştirilmesi anlamına geldiğini, tarihin tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini vurgulayan Hacıyev, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Azerbaycan'ın bunu şiddetle kınayacağını anlattı.

"Türkiye'ye karşı atılan adım, Azerbaycan'a da atılmış olacak"

Hacıyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye karşı atılan adımın Azerbaycan'a, Azerbaycan'a karşı atılan adımın da Türkiye'ye karşı atılmış olacağını defalarca vurguladı. ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz" dedi.