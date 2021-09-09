Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iki ülke arasında varılan anlaşma uyarınca İspanya’dan yola çıkan yaklaşık çeyrek milyon dozdan fazla COVİD-19 aşısının yarın sabah Yeni Zelanda’da olacağını söyledi.

İspanya’dan gelen aşıların Yeni Zelanda’nın en büyük kenti ve vaka sayılarının en fazla görüldüğü Auckland’a ulaştığında ülkenin aşı programını hızlandıracağını vurgulayan Başbakan Ardern, "Aşılamada planladığımızın çok ilerisinde bulunuyoruz ve bu ek aşılar, aşılama programımızı hızlandırmaya devam edebilmemizi sağlayacak" ifadesini kullandı.

Sınırlar 2022 de açılacak

Ardern eylül ayı boyunca ellerinde olmak üzere Pfizer-BioNTech’den sipariş ettikleri 1,8 milyon dozluk aşıların da gelmesiyle birlikte aşılama hedeflerine ulaşacaklarını hatırlattı.

Yeni Zelanda, aşılama oranlarının istenilen düzeye ulaşması durumunda, kapalı olan ülke sınırlarını 2022 yılının ilk aylarında açmayı planlıyor.

Virüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri

Resmi verilere göre, ülkede ilk doz COVID-19 aşısı olanların oranı yüzde 62.5, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 32.2.

COVID-19’a karşı mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen ülkede, virüse yakalanan toplam 3 bin 847 Yeni Zelandalıdan 27’si hayatını kaybetti.

Halen 625 aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda’da, 32 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.