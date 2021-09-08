Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovakya'da 5 yaşından büyükler aşı olabilecek
[Fotoğraf: AA]
Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yarından itibaren 5-11 yaş aralığının da COVID-19 aşısı olabileceğini açıkladı.
Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yaptığı açıklamada, uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.
12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.
Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz COVID-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.
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