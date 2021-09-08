Fransa’da L’Obs dergisinin Eylül 2018’de ulaştığı, Avrupalı zenginlerin vergi kaçırmak, para aklamak gibi işlemler için kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Helin adlı şirkete dair binlerce dokümanla ortaya çıkan "Dubai Belgeleri" skandalında ilk mahkumiyet kararı verildi.

Ulusal Mali Savcılık (PNF) tarafından skandalın Fransa ayağına dair Şubat 2019’da açılan soruşturma kapsamında belgelerde ifşa olan bir şirketin 2 yöneticisi vergi kaçırmakla suçlandı.

İş adamlarının, şirketin yıllık cirosunun her yıl yüzde 3’üne denk gelen kısmı için Dubai’deki Helin şirketi aracılığıyla sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı tespit edildi.

Savcılığın talebi mahkemece onaylandı

İki iş iş insanının bu şekilde 1,5 milyon euroyu vergiden muaf tuttuğu öğrenildi.

Savcılığın 2 iş insanı için talep ettiği 9 ay tecilli hapis ve 80 biner euro para cezası talebi mahkeme tarafından onaylandı.

Fransız L'Obs dergisi, Eylül 2018’de Avrupalı zenginleri kara para aklama, vergi kaçırma gibi işlemler için kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Helin şirketine dair binlerce dokümana ulaşmıştı. Dubai Belgeleri olarak adlandırılan skandal sonrası Fransa ve İsviçre’de soruşturmalar başlatılmıştı.