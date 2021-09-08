ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup daha kaleme aldı.

ABD'nin 1 Ağustos itibarıyla yasal borç limitine ulaştığını anımsatan Yellen, hükümeti geçici olarak finanse etmeyi sürdürmek için bazı olağanüstü tedbirlerin uygulanmaya başlandığını aktardı.

Yellen, mevcut önlemler ve eldeki nakitin tamamen tükenmesiyle ABD'nin tarihinde ilk kez yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini belirterek, "Bu belirsizlik göz önüne alındığında, Hazine Bakanlığı olağanüstü tedbirlerin ne kadar süreceği konusunda kesin bir tahminde bulunamıyor." ifadesini kullandı.

"ABD kredisini riske atmak sorumsuzluk olur"

Nakit ve olağanüstü tedbirlerin ekim ayı itibarıyla tükenebileceğine işaret eden Yellen, federal hükümetin yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini sıkıntıya sokan gecikmenin ABD ekonomisine ve küresel finans piyasalarına onarılamaz zararlar verebileceğine dikkati çekti.

Yellen, Amerikan ailelerinin ve işletmelerinin COVID-19 salgınının devam etkilerini hissettiği bir dönemde ABD'nin kredisini riske atmanın "sorumsuzluk" olacağını ifade etti.

Temmuz ve Ağustos'ta da çağrı yapılmıştı

Hazine Bakanı Yellen, Kongre'yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin kredisini korumaya davet etti.

Yellen, temmuz ve ağustos aylarında da Kongreyi uyararak borç limitini artırma çağrısında bulunmuştu.