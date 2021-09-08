ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık "Yıldız Avcısı"nın Türkiye'ye iade talebi reddedildi.

Türkiye, mermerden yapılan tarihi eserin iade talebi ile New York'ta eseri satın alan bir yatırımcıya ve bir müzayede evine dava açmıştı.

[ABD'nin New York kentinde, Anadolu'ya ait yeni tarihi eserlerin bir sanat fuarda satıldığı ve içlerinden en az ikisinin Stargazer (Yıldız Avcısı) olarak anılan idoller olduğu ortaya çıkarıldı.(2017)| Fotoğraf: AA ]

Eseri satın alan yatırımcı, mahkemede, eserin Anadolu dışında bulunmadığını, devlet malı olduğunu ve eserin kökeninin Türkiye olduğunu bildiğini inkar etmedi.

Türkiye'ye iadesine izin verilmedi

Mahkeme skandal karar ile Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık eserin ait olduğu yere iadesine izin vermedi.

Dava hakiminin ret gerekçesi ise tartışmalı durumda. Hakim, Türkiye'nin dava açmakta geciktiği gerekçesiyle Türkiye'den kaçırılan tarihi eserin Türkiye'ye iadesini kabul etmedi.

Yıldız Avcısı 2017 yılında bir müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14,5 milyon dolara Amerikalı bir yatırımcıya satılmıştı.

