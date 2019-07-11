Çömlekler, renkli cam tasarımlar, geleneksel üretim mobilyalar…

Gazzeliler uzun yıllar boyunca çeşitli el yapımı ürünleri satarak geçimlerini sağladılar. Bölgedeki iş gücü bu sahada değerlendirildi ve insanlar kendi kullanacakları ürünlerin yanı sıra ihracata yönelik iş yaptılar.

Ancak bugün gelinen noktada, İsrail'in 12 yıldır süren ambargosu ve Çin menşeli ürünlerin düşük maliyeti sebebiyle birçok geleneksel ürünün imalatı durma noktasında.

Sessiz atölyesinde çalışmalarını sürdüren Gazze’nin son cam ustası Ebu Sido, “Ekonomik olarak zarar gördük. Hala çalışıyoruz ancak şartlar artık çok zor” diyor.

Ebu Sido, iş yerini 1980’lerde açmış ve o tarihlerden bu yana ürettiği renkli cam ürünleri Kudüs’teki satıcılara gönderiyor.

İşlerinin en iyi olduğu dönemde Avrupa’daki sergilere bile katıldığını söyleyen Sido, 2007 yılı itibariyla bunun değiştiğini söylüyor.

2006 yılında abluka başlamış ve İsrail sınır kapılarını kapatmıştı. Bunun üzerine Ebu Sido 15 çalışanını işten çıkarmak zorunda kalmış.

Marangoz Tarık Halef’in durumu da Sido’dan pek farklı değil.

Halef, bambuya şekil vererek farklı formlarda ev mobilyası üretip satıyor.

Abluka öncesi dönemde 30 tam zamanlı çalışanı olduğunu söyleyen Halef, şu an için yalnızca 5 yarı zamanlı çalışanla üretim yapıyor.

Gazzelilerin yarısı işsiz

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Suhery Zakut, bölgedeki ekonomik durumla ilgili “Gazze'deki insani durum son birkaç yılda istikrarlı bir şekilde kötüleşti ve Gazze Şeridi ekonomisi şu anda 2014'ten bu yana en kötü durumunu yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in kara, deniz ve havadan 12 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze'de işsizlik oranı yüzde 52 iken yoksulluk oranı yüzde 80'leri geçiyor.

Kaynak: AP

