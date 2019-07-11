Dünyaca ünlü danışmanlık şirketi Capgemini’nin yayımladığı Dünya Zenginlik Raporuna göre, dünya zenginleri son 7 yılda ilk defa bir yıl boyunca servetlerini artırmada başarısız oldu.

Rapora göre, 2018 yılı dünya zenginleri için kötü bir yıl oldu. Dünya zenginleri son 7 senedir ilk defa servetlerini artıramadı. Hatta 2017 yılına göre zenginlerin servetleri yüzde 3 oranında azaldı.

Capgemini’nin sınıflandırmasına göre, dünyada 18 milyon üyesi olan zenginler ligi, 2018 yılında bin üyesini kaybetti.

Dünya zenginleri arasında en fazla kaybedenler ise sayıları 2017-2018 yıllarında yüzde 15 azalan 30 milyon dolarlık finansal varlıkları olanlar oldu. Bu kesim, servetlerinin yaklaşık yüzde 6’sını kaybetti.

Çinli zenginler ticaret savaşlarının kurbanı

Dünya zenginleri içerisinde en fazla kayıp yaşayanlar ise uzun yıllardır yükseliş trendinde olan Asya zenginleri oldu.

Rapora göre, Asya zenginleri 2018’de yaklaşık bin milyar dolar kaybetti.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, Çin’li milyonerleri olumsuz etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı yeni kararlar büyük Asya pazarlarını sarsarken, büyüme oranlarının ve yatırımların da düşmesine yol açtı.

Rapor dünya zenginleri içerisinde en fazla kaybeden grubun servetleri 530 milyon dolar azalan Çinli zenginler olduğuna işaret ediyor.

Kaybetmeyenler Suudi Arabistan ve Kuveytliler

Dünya genelinde, kayıpların büyük çoğunluğu borsalarda hisselerin düşüşüne bağlı olarak gerçekleşti. Rapor, küresel finans piyasalarına daha az bağlı olanların daha dayanıklı olduğuna işaret ediyor.

Finansal piyasalara daha az bağlı olan Suudi ve Kuveytli zenginler, geçtiğimiz yıl petrol fiyatlarında yaşanan artışın da etkisiyle servetlerini artırdı.

Suudi Arabistanlı zenginlerin servetlerinde yüzde 7, Kuveytlilerin de ise yüzde 8 oranında artış gözlemlendi.

Zenginler, 2018 yılında şansız olmalarına rağmen hala ellerinde bulundurdukları 68 bin 100 milyar dolar ile ABD, Çin, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa ve Hindistan’ın toplam Gayrı Safi Milli Hasılalarından (GSMH) daha büyük servetlere sahipler.

Kaynak: AFP