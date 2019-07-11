Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı, Amazon, Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinden yüzde 3 düzeyinde vergi alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Washington yönetimi ise, söz konusu dijital hizmetler vergisinin ABD şirketlerini haksız yere hedef aldığını söyleyerek soruşturma başlattı.

Karar, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer tarafından duyuruldu.

Lighthizer, "Soruşturma ile bu mevzuatın etkilerini araştıracak, mantıklı mı yoksa ABD şirketlerine karşı haksızlık yaratan bir durum mu olduğunu belirleyeceğiz" dedi.

Soruşturma kararına ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley ve üst düzey Demokrat Senatör Ron Wyden'dan destek geldi.

İkili tarafından yapılan ortak açıklamada, "Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin dijital vergi kararı, açıkca korumacı. Bu durum ABD şirketlerine ve işçilere zarar vermeyi hedefliyor" ifadeleri kullanıldı.

Tasarı, çokuluslu şirketlerin düşük vergili AB ülkelerinde karargahlar kurarak vergilerden kaçınmasını önlemeyi hedefliyor.

Şu anda şirketler, Fransa gibi satışları fazla olan ülkelerde neredeyse hiç vergi ödemiyorlar.

Kaynak: France 24