"Matteo Salvini'nin en yakın danışmanlarından Gianluca Savoini, beraberinde iki partili ile birlikte, Moskova’daki bir otelde üç Rus yatırımcı ile gizli bir petrol satışı anlaşması yaptı."

Bu iddia, ABD merkezli Buzzfeed tarafından ses kayıtlarıyla ve deşifrelerle yayınlandı.

Anlaşma detaylarına göre İtalya ile Rusya şirketleri arasında değeri 1.5 milyar doları bulan bir petrol anlaşması imzalandı. Satışta bir takım indirimlerin devreye gireceği ve parti kasasına milyonlarca dolar aktarılacağı iddia edildi.

Avrupa'nın Trump'ı

Kayıtlarda Salvini'nin “Avrupa’yı değiştirmek istiyoruz. Yeni Avrupa, daha önce olduğu gibi Rusya'ya yakın olmalı. Egemenlige tekrar sahip olmalıyız" mesajı verdiği açıklandı.

Habere göre açıklamayı coşkuyla karşılayan Rusların ise Salvini'den Avrupa'nın Trump'ı olarak bahsettiği bilgisi verildi.

Buzzfeed, söz konusu anlaşmaya dair bir işlemin yapıldığına dair kanıt bulamadığını da açıkladı.

Salvini: Bir litre votka bile içmedim

Dün partisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap veren Matteo Salvini, anlaşmayı kesin bir dille reddetti.

"Rusya'dan finansman sağlamak için bir ruble, bir euro ya da bir dolar almadım. Bir litre votka dahi içmedim"

İtalya, bütçesini onaylamayan Avrupa Birliği ile son aylarda ciddi gerilimler yaşıyor. Salvini'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştığı ve son yıllarda Moskova'ya birkaç ziyarette bulunduğu biliniyor.

İtalyan lider Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları da eleştirmişti.

Kaynak: Buzzfeed, Reuters